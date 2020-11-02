Путин призвал создавать условия для развития детей

Это общенациональная цель

Будущее страны зависит от достижений молодых людей, поэтому так важно давать им шанс проявить себя. Об этом заявил Владимир Путин во время общения с финалистами конкурса "Большая перемена" проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Большой концерт для участников прошел в детском центре "Артек" в Крыму. Глава государства обратился к ним по видеосвязи из Ново-Огарёва. Он подчеркнул, что конкурс выявил целое созвездие новых талантов. А также напомнил, что победители из числа старшеклассников получат по миллиону рублей и смогут поступить в лучшие вузы страны. Награды ждут их учителей и школы.

"Главная ваша победа заключается в том, что вы смогли побороть сомнения. Сделать важный шаг навстречу своей мечте, доказали, что можно многого добиться благодаря воле, настойчивости, таланту и, конечно, трудолюбию. Повторю, ваш личный успех, успех миллионов ваших ровесников определяет благополучие динамичного развития всей России. Мы будем и дальше создавать все необходимые условия, чтобы дети, подростки состоялись в жизни, были талантливы. Это без всякого преувеличения наша национальная цель. И убеждён, она объединяет всех наших граждан", - сказал Путин.

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