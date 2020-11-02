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Молдавию ждет второй тур президентских выборов

13:21
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Действующий президент уверен в своей победе

На выборах президента Молдавии лидирует Майя Санду. Она представляет проевропейскую оппозицию. После обработки 100% протоколов ЦИК сообщил, что она набирает почти 36% голосов. У действующего главы государства Игоря Додона всего на 3 процента меньше.

олосование признано состоявшимся, так как явка превысила необходимый порог в 33 процента. Но ни один из кандидатов не набрал более половины процентов голосов, поэтому страну ждёт второй тур. Он состоится через две недели, передает "ТВ Центр".

Игорь Додон уже поздравил свою соперницу с выходом во второй тур и выразил уверенность в своей победе.

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