Почти 70 тысяч человек сегодня сэкономили на проезде в метро Москвы

На двух станциях стартовал эксперимент

Почти 70 тысяч человек смогли сегодня сэкономить на проезде в столичном метро. На двух линиях - Таганско-Краснопресненской и Некрасовской - стартовал эксперимент. Теперь пассажиры утром могут воспользоваться тарифом в два раза меньше обычного.

Таганско-Краснопресненскую линию метро как уже только не пытались разгрузить: интервалы между поездами в часы пик сократили до минимально возможных полутора минут, старые составы заменили новыми поездами "Москва" повышенной вместимости. Поток пассажиров перераспределили на Некрасовскую линию, открывшуюся как дублер Таганско-Краснопресненской.

И вот новый эксперимент: со 2 ноября проезд вне утреннего часа пик в рабочие дни на этой ветке метро и её дублере станет вдвое дешевле. Чтобы получить скидку, пассажирам нужно лишь успеть войти в метро с открытия и до 7:15, либо с 8:45 до 9:15.

"Эксперимент будет проводится 8 месяцев. Цель одна - постараться разгрузить самый загруженный период времени на Таганско-Краснопресненской линии примерно на 7%", - сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Уже в первые часы эксперимента воспользоваться услугами столичной подземки с 50% скидкой смогли 70000 человек. А более тысячи из них специально отправились на работу раньше обычного.

— Скажите пожалуйста, получилось у вас сегодня скидкой воспользоваться?

— Получилось. Очень хорошая скидка. И народу меньше в метро стало.

— Вы бы стали пользоваться, специально подгадывать время?

— Если бы я ездил только по этой ветке, то в принципе почему бы и нет?

В зависимости от маршрута размер снижения общей стоимости льготной поездки может варьироваться. Так в комбинации метро+наземный транспорт по тарифу "Тройки" "90 минут" оплата за проезд составит 42 рубля. А пересесть на МЦД и МЦК при поездках по утреннему тарифу, как и прежде, можно бесплатно. На бумажные билеты "Единый" и на льготные проездные скидка распространяться не будет.

Возможностей воспользоваться скидкой в утренние часы всего три: с помощью банковской карты, карты "Тройка, кошелек" и "Тройка, абонемент". При оплате банковской картой и по "Кошельку" стоимость поездки списывается сразу с учетом скидки. По билету "Единый" компенсация за все поездки начисляется в конце недели.

Итоги эксперимента подведут в июле следующего года. В случае, если количество пассажиров фиолетовой ветки в самые загруженные часы удастся снизить, такую скидку на проезд могут сделать постоянной.

Татьяна Сидорова, Александр Карюк, Дмитрий Лукиных, "ТВ Центр".

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