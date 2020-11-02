В Москве водители бесплатно доставляют медиков к пациентам

Волонтеры помогают врачам поликлиники №19 в Люблине

В Москве автомобилисты пришли на помощь врачам, которые работают в непростых условиях пандемии. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Так, в городской поликлинике №19 в Люблине водители бесплатно доставляют медиков к пациентам. Услуга оказалась очень востребованной. Причём некоторые волонтёры не понаслышке знают, что такое долгое ожидание врача.

"Я вот сам переболел недавно коронавирусом, этой страшной инфекцией, и моя семья тоже. Процесс ожидания терапевтов, врачей на дом, очень нервирует. Мы своим движением, своим старанием будем помогать, чтобы наши доктора быстрее прибывали к пациентами", - сказал волонтер Дмитрий Глотов.

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