ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве водители бесплатно доставляют медиков к пациентам

15:11
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Волонтеры помогают врачам поликлиники №19 в Люблине

В Москве автомобилисты пришли на помощь врачам, которые работают в непростых условиях пандемии. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Так, в городской поликлинике №19 в Люблине водители бесплатно доставляют медиков к пациентам. Услуга оказалась очень востребованной. Причём некоторые волонтёры не понаслышке знают, что такое долгое ожидание врача.

"Я вот сам переболел недавно коронавирусом, этой страшной инфекцией, и моя семья тоже. Процесс ожидания терапевтов, врачей на дом, очень нервирует. Мы своим движением, своим старанием будем помогать, чтобы наши доктора быстрее прибывали к пациентами", - сказал волонтер Дмитрий Глотов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Волонтер
Волонтер
Волонтеры доставляют медиков к пациентам
Волонтеры доставляют медиков к пациентам
Волонтеры доставляют медиков к пациентам
Волонтеры доставляют медиков к пациентам
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.