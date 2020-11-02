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Западный участок Большой кольцевой линии метро готов на 60%

15:11
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

"Улицу Народного Ополчения", "Карамышевскую" и "Электрозаводскую" откроют для пассажиров уже в 2020 году

Западный участок Большой кольцевой линии метро готов на 60%. Девять километров и четыре станции, в том числе "Улица Народного Ополчения". Там уже идёт отделка пассажирской зоны, технических помещений, монтаж инженерных систем, а на этой неделе станцию начнут подключать к электросетям.

В район Хорошово-Мнёвники приходит метро. И очень скоро вся транспортная инфраструктура здесь кардинально изменится. Станция "Улица Народного Ополчения" Большой Кольцевой линии к открытию почти готова.

"У нас выполнены колонны, выполнены путевые стены, уложен гранит полностью. По первому вестибюлю мы тоже в заключительной стадии по укладке гранита, по укладке камня по стенам и колоннам", - сказал Дмитрий Шагалеев, инженер отдела постоянного обустройства компании-подрядчика.

Завершены и основные монтажные работы. Даже эскалаторы уже смонтированы. Вход и выход на новую станцию будет осуществляться с двух сторон. Сейчас рабочие готовятся к подаче  напряжения  по постоянной схеме. А это значит, что можно будет запускать поезда. Даже сложная эпидемиологическая обстановка не помешала строителям  уложиться в запланированные сроки. Особое внимание уделили  дизайну новой станции.

Оформление новой станции полностью соответствует ее названию: стены в красно-серых тонах, изображения военных сцен, даже выгравированы даты самых значимых народных ополчений в нашей стране.

На стенах - композиции на тему народного ополчения 1941 года. Изображения будут имитировать флорентийскую мозаику. Все рисунки нанесены с помощью ультрафиолетовой печати. Стены переходов облицовывают мрамором в тон вестибюля и платформы, а пол и ступеньки украсит серый гранит.

"На станции колонны уже полностью облицованы, как мы можем видеть. Потолок находится в высокой стадии готовности", - сообщил инженер производственного отдела компании-подрядчика Александр Слоневский.

На таком же этапе и соседняя с этой станция БКЛ "Карамышевская". А на противоположном, восточном конце Москвы готовится к запуску и станция "Элетрозаводская" Большой кольцевой линии. Сейчас там идут работы по наладке внутренних инженерных систем.

"Очень важный для нас объект, потому что это транспортно-пересадочный узел. Крупный.  Московские центральные диаметры, Арбатско-Покровская линия метро и вот Большая кольцевая линия будут пересекаться, то есть это очень важный объект. Он как раз завязывает вместе наземный рельсовый транспорт, подземную рельсовую систему - наше метро и второй элемент - Большая кольцевая линия", - заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Три станции Большой кольцевой линии метро планируют закончить  до конца этого  года. "Улицу Народного Ополчения", "Карамышевскую" и "Электрозаводскую" откроют для пассажиров уже в 2020 году.

Елена Сахно, Дмитрий Филиппов, Захар Левин, "ТВ Центр".

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