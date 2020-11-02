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В Москве запретят выезжать на выделенные полосы по выходным

15:20
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Новые правила начнут действовать с 7 ноября

С 7 ноября автомобилистам запретят ездить по выделенным полосам, предназначенным для общественного транспорта, вне зависимости от дня недели.

Сейчас с улиц убирают оставшиеся знаки, которые разрешали движение по выделенке по выходным, сообщает "ТВ Центр". Но уже с этой субботы такой манёвр будет считаться нарушением. Размер штрафа составит 3 тысячи рублей. Проезд разрешат только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб и велосипедистов.

"Единый режим позволит избежать путаницы, а также лишних штрафов для автовладельцев. Нововведение позволит улучшить условия движения городского транспорта, а также уменьшить время для пассажиров при ожидании на остановках", - сообщил замруководителя дирекции ГКУ ЦОДД Сергей Назаров.

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