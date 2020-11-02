В Казани открылись Елисаветинские чтения

Участники узнают много нового

День рождения Великой Княгини Елисаветы Федоровны по традиции сначала вспоминают на литургии в храме Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово. После - во время Елисаветинско-Сергиевских чтений.

"Вообще тема эта неисчерпаемая. С начала прославления великой княгини в лике святых образовалось целое научное сообщество, которое подробнейшим образом изучает по архивным материалам жизнь и деятельность Елизаветы Федоровны. Представьте себе, что у нас уже 23-и елизаветинские чтения и у нас находятся все новые и новые темы для исследования", - рассказывает председатель Наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.

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"Елисавета Федоровна вроде бы человек другой культуры - английской, немецкой, лютеранка по исповеданию. Проходит через паломничество в Святую землю в 1888 году на освящение храма Марии Магдалины со своим супругом, Великим князем Сергеем Александровичем. Это становится, наверно, ключевой точкой для обращения ее к православию", - рассказывает директор Музея Императорского Православного Палестинского Общества Григорий Маневич.

Паломничество Елисаветы Федоровны стало темой Елисаветинских чтений этого года. Среди докладов много открытий. Участники узнали новые факты о знаменитой Царской дороге – Звенигородском тракте. А бывшая настоятельница Марфо-Мариинской обители рассказала о паломничествах Императорского Дома Романовых в Уфимскую епархию.

"И Елизавета Федоровна тоже, в конце концов, поехала туда помолиться. И очень она подружилась с местным населением. И это было такое глубокое общение. Она ездила туда неоднократно. К ней приезжали местные. Она брала деток очень больных и сирот на воспитание в обитель", - рассказывает настоятельница Марфо-Мариинский обители монахиня Елизавета (Крючкова).

Сегодня - второй день чтений. Он проходит в Казани, где Елисавета Федоровна была 13 раз.

Екатерина Гоголева, Станислав Ильин, "ТВ Центр".

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