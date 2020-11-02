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Московский парк "Кусково" украсило эко-граффити

15:51
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Темами арт-зарисовок стали острые проблемы окружающей среды

Столичный парк "Кусково" украсило самое большое эко-граффити. В креативной акции участвовали профессиональные художники и волонтеры.

Темами арт-зарисовок стали  самые острые проблемы окружающей среды, а также достижения в области экологии, передает "ТВ Центр". Холстом для граффити стали стены  "Экошколы Кусково", где и придумали такой необычный проект.

"Мы стремимся как можно ближе подойти к тому языку, на котором привычно говорить тинейджерам, молодежи. И граффити, а также стрит-арт - один из тех языков, который на самом деле является и эмоциональным и выразительным и немного вызывающим. Именно этим мы хотим привлечь внимание общественности к охране окружающей среды", - заявил руководитель "Экошколы Кусково" ГПБУ "Мосприрода" Роман Бореев.

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