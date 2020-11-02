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Корчевников признался, из-за чего у него пропал слух

13:51
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

У телеведущего проблемы со здоровьем

Борис Корчевников признался, что проблемы со слухом у него начались вовсе не из-за доброкачественной опухоли мозга, как полагают многие. В детстве телеведущий перенес серьезное заболевание.
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Корчевников рассказал, что, будучи ребенком, переболел менингитом. Болезнь дала серьезные осложнения, бороться с которыми ему приходится по сей день, передает СтарХит.

"Я перенес болезнь в младенчестве. Часто менингит сопровождают тяжелые последствия. Все мои проблемы со здоровьем в будущем были, вероятно, из-за этого. К трем годам у меня перестало слышать одно ухо", - сказал он.

Ранее Корчевников не комментировал потерю слуха – о проблеме стало известно от его родных и близких.

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