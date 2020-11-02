Мишустин призвал обратить внимание на ситуацию с ковидом в регионах

Врачи работают на пределе

Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионах.

По его мнению, обстановка остается сложной и требует повышенного внимания, передает РИА Новости. Рост числа заболевших продолжается, в некоторых регионах система здравоохранения работает на пределе.

"В ряде регионов система здравоохранения загружена по максимуму. Врачи работают в чрезвычайно напряженном графике", - заявил глава кабмина на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, Мишустин поручил Минздраву России отслеживать работу по борьбе с коронавирусом в регионах и при необходимости корректировать ее.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"