В Египте захотели купить российскую вакцину

Об этом сообщил глава МИД Египта

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что страна "очень заинтересована" в вакцине "Спутник V" от коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что переговоры о поставках препарата начнутся после завершения всех необходимых клинических испытаний.

"Мы очень заинтересованы в разработанной в России вакцине от коронавируса. Мы ценим те институты, которые смогли создать эту вакцину, и готовность предоставить ее дружественным странам для защиты человечества от пандемии. Мы находимся в постоянном контакте с медицинскими учреждениями и органами власти, чтобы решить все вопросы по поставкам этой вакцины после проведения всех клинических испытаний", - заявил Шукри.

Глава египетского МИД отметил, что страна заинтересована и в создании собственного препарата от COVID-19, передает РИА Новости.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V" создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Об этом объявил президент страны Владимир Путин. Уже более 20 стран выразили желание приобрести российский препарат от COVID-19.

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