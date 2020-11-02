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Собянин заявил о снижении числа выявляемых случаев коронавируса в Москве

14:07
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Ситуация в столице стабилизируется

Число новых случаев коронавируса в Москве за неделю уменьшилось на 1%. Об этом заявил Сергей Собянин на встрече Совета по борьбе с распространением коронавируса.

По словам мэра, в столице увеличили объем тестирования до ста тысяч в сутки. На полную мощность работают КТ-центры. Всё это позволяет поставить диагноз на ранней стадии и вовремя начать лечение. Параллельно развернули резервные госпитали. Сейчас свободна половина коечного фонда.

"По основным показателям мы видим стабилизацию ситуации. Это, с одной стороны, вызывает осторожный оптимизм. С другой стороны, мы понимаем, что значения достаточно высокие и нам требуется поддерживать те меры, которые предприняты в городе. Последовательно и жестко их проводить, чтобы ситуация и дальше стабилизировалась, и постепенно начала идти на спад", - сказал Собянин.

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