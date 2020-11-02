В Москве при невыясненных обстоятельствах скончалась фэнтези-писательница

Ее тело обнаружили на кухне

В московской квартире нашел мертвой 37-летнюю писательницу в стиле фэнтези Киру Измайлову.

Как стало известно telegram-каналу Mash, Измайлова перестала выходить на связь с 26 октября. Спустя неделю сестра писательницы обратилась в полицию.

Правоохранительные органы прибыли в квартиру Измайловой. Дверь не была заперта. Тело писательницы обнаружили на кухне. Предположительно, женщина умерла три дня назад, но причина смерти до сих пор не ясна.

Измайлова известна поклонникам жанра по произведениям "Странники", "С феями шутки плохи", "Городская магия" и другим.

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