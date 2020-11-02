ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве при невыясненных обстоятельствах скончалась фэнтези-писательница

14:15
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Ее тело обнаружили на кухне

В московской квартире нашел мертвой 37-летнюю писательницу в стиле фэнтези Киру Измайлову.

Как стало известно telegram-каналу Mash, Измайлова перестала выходить на связь с 26 октября. Спустя неделю сестра писательницы обратилась в полицию.

Правоохранительные органы прибыли в квартиру Измайловой. Дверь не была заперта. Тело писательницы обнаружили на кухне. Предположительно, женщина умерла три дня назад, но причина смерти до сих пор не ясна.

Измайлова известна поклонникам жанра по произведениям "Странники", "С феями шутки плохи", "Городская магия" и другим.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Кира Измайлова
Кира Измайлова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.