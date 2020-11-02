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Роспотребнадзор: 90% туристов с COVID-19 приехали из Турции

14:38
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Попову беспокоит сложившаяся ситуация

Большинство россиян, заболевших коронавирусом за границей, прибыли из Турции.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она рассказала, что с 1 августа, когда открылись границы с Турцией, в Россию вернулись почти 1,5 миллиона человек, пишет ТАСС.

"Очевидно, необходимо обсудить это и предложить определенные меры, потому что основной ввоз - 90% всех ввезенных случаев из-за рубежа - это ввоз из Турецкой Республики", - заявила она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что с 1 августа коронавирус нашли у 326 россиян, отдыхающих в Турции. 11 человек скончались.

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