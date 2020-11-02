Депп проиграл суд с The Sun

В издании обвинили артиста в рукоприкладстве

Голливудский актёр Джонни Депп проиграл судебные тяжбы таблоиду The Sun, в котором ранее назвали знаменитость человеком, который избивает свою жену. Лондонский суд решил, постановил, что клеветы как таковой не было.

В качестве доказательств своей невиновности издание предоставило показания бывшей супруги актёра Эмбер Херд, которая утверждает, что Депп применял к ней насилие.

"Истец (Депп) не смог убедить в верности иска о клевете. Ответчики (The Sun и издания группы News Group Newspapers) продемонстрировали, что то, что они опубликовали, является в основном верным. Я пришел к такому заключению, изучив детали упомянутых ответчиками 14 инцидентов, а также доводы истца", - решил судья Эндрю Никол.

Также суд отказался назначать компенсацию Деппу за якобы нанесенный его репутации ущерб, который мог последовать после подобной характеристики в СМИ, передает РИА Новости.

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