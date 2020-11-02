Момент взрыва ангара с газовыми баллонами в Москве попал на видео

Пожару присвоен повышенный ранг сложности

В Москве загорелся склад с газовыми баллонами. Инцидент произошел на улице Газопровод, 4а. Слышны взрывы. Информации о пострадавших пока не поступало.

На видео, которые распространилось в социальных сетях, можно заметить, как огненное облако поднялось в воздух и образовало гриб.

По данным МЧС, на горящем складе в Москве находятся баллоны с газом общим объемом 600 кубических метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Людей просят не приближаться к месту пожара, поскольку не исключены новые взрывы баллонов. Движение транспорта на улице Газопровод перекрыто. Спасатели приступили к тушению огня и защите соседних зданий.

UPD (15:10 мск): пожар локализован на 300 квадратных метрах.

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