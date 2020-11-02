Более 30 тысяч студентов-медиков привлечены для борьбы с COVID-19 в России

Об этом рассказал глава Минздрава
В борьбе с коронавирусной инфекцией принимают участие более 30 тысяч российских студентов медицинских вузов. Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Одним из компонентов работы на протяжении всего периода является участие волонтеров-медиков и в целом волонтеров", - приводит его слова АГН "Москва".
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что большинство россиян, заболевших COVID-19 за границей, прибыли из Турции.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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