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Более 30 тысяч студентов-медиков привлечены для борьбы с COVID-19 в России

15:19
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Об этом рассказал глава Минздрава

В борьбе с коронавирусной инфекцией принимают участие более 30 тысяч российских студентов медицинских вузов. Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Одним из компонентов работы на протяжении всего периода является участие волонтеров-медиков и в целом волонтеров", - приводит его слова АГН "Москва".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что большинство россиян, заболевших COVID-19 за границей, прибыли из Турции.

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