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Мишустин призвал регионы не замалчивать проблемы с коронавирусом

15:12
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Премьер пообещал помощь центра

Жителям российских регионов нужны решения конкретных вопросов, а не формальные отчеты. Региональные власти не должны замалчивать проблемы, возникающие в борьбе с коронавирусом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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"Регионам, которым не хватает собственных сил, по-прежнему будем помогать, направлять и бригады врачей для помощи местным медикам и разворачивать дополнительные койки. Но важно, что регионам не надо замалчивать проблемы, и вас, уважаемые коллеги, прошу действовать проактивно", - сказал глава правительства на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Мишустин подчеркнул: регионы должны быть обеспечены всем необходимым для лечения больных COVID-19. Главная задача властей – защитить здоровье граждан от опасной инфекции.

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