Лукашенко пообещал не закрывать храмы

Их двери останутся открыты даже во время пандемии

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не собирается закрывать храмы даже в период пандемии коронавирусной инфекции. Он отметил, что таким образом прихожане получают нужную им сейчас поддержку.

"Приходы немного обеднели, потому что меньше людей приходит, хотя мы храмы никогда не закрывали и закрывать не будем, потому что любая беда - иди и молись, чтобы Господь помог. Что значит закрыть храмы в беду? Да мы в войну храмы не закрывали. Поэтому мы никогда это делать не будем", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что каждый человек вправе самостоятельно решать, идти в храм или остаться дома. Также президент Белоруссии добавил, что люди со слабым здоровьем вместо посещения мест богослужения могут молиться из дома, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 46,4 миллиона человек, 1,2 миллион из них скончались. В России выявлено 1,64 миллиона заболевших, более 28 тысяч пациентов скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"