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Горящий в Москве склад с газовыми баллонами обрушился

15:58
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Локализация пожара отменена

Горящее здание склада с газовыми баллонами на юге Москвы разрушилось из-за взрыва.
Момент взрыва ангара с газовыми баллонами в Москве попал на видео

По данным МЧС, на складе хранились баллоны с газом общим объемом 600 кубических метров.

Пожар начался днем 2 ноября на улице Газопровод, 4а. Причина ЧП пока не установлена. Огонь тушат по повышенному номеру сложности. Ранее было объявлено о локализации пожара на площади 300 квадратных метров, но сейчас она отменена.

Людей просят не приближаться к месту пожара, поскольку не исключены новые взрывы баллонов. Движение транспорта на улице Газопровод перекрыто. Информации о пострадавших нет, пишут argumenti.ru.

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