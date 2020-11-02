Путин обратился к финалистам конкурса "Большая перемена"

Как проходил конкурс и какие награды ждут победителей?

К финалистам Всероссийского конкурса школьников "Большая перемена" обратился в понедельник с пожеланиями успехов Владимир Путин. Президент вышел на связь с детским центром "Артек". Там обрались старшеклассники со всей страны, отличившиеся на конкурсах творческих заданий в различных сферах деятельности. В их числе - наука, технологии, искусство, история, экология, развитие городов и регионов. Смотр прошёл впервые и, как пообещал Владимир Путин, он станет ежегодным. По словам главы государства, "Большая перемена" открыла возможности для самореализации сотням тысяч школьников - независимо от их места жительства и возможностей родителей.

Все талантливые школьники, которые собрались в понедельник в Артеке, прошли серьезный отбор. Сначала соревновались онлайн. Затем очно. Вместе со своими педагогами решали конкурсные задачи. В итоге из миллиона с лишним претендентов в финал "Большой перемены" прошли лишь 1200 человек. Лучшие из лучших, которых сегодня и поздравил президент, передает "ТВ Центр".

"Чтобы быть лидерами в бурном, сложном двадцать первом веке, нужно создавать лучшие возможности самореализации человека. Раскрыть талант, природный дар, который в каждом человеке, в том числе и в молодом человеке, заложен. Помочь найти свой путь в жизни. От этого зависит будущее России. Ее успехи и достижения. Вот почему так важно, что "Большая перемена" предоставила вам уникальный шанс показать наиболее яркую сторону своих способностей и мастерства", - заявил Путин.

В рамках конкурса учащиеся со всей России смогли пройти тестирования на эрудицию, профориентацию, интеллект. Получить доступ к образовательным программам и рекомендации ведущих экспертов из различных областей. От спорта до бизнеса. И многим это действительно помогло определиться с будущим.

Даниил Шабалов, финалист конкурса "Большая перемена": В будущем я хочу стать врачом и поступить в Московский государственный медицинский университет им. Пирогова.

Путин: Твой выбор профессии чрезвычайно интересен и важен. Обычно у нас говорят так. О врачах мы вспоминаем только тогда, когда заболеем. А так в общем-то и не думаем об этом. Но сейчас мы знаем, в каком положении находится весь мир и наша страна, в том числе в связи с известной эпидемией. Мы видим, что наша система здравоохранения все-таки гораздо лучше может мобилизовываться для решения общенациональных задач.

Путь врача решила для себя избрать и Елена Константинова из Волгодонска. Направление - ядерная медицина, о чем она и рассказала президенту. Зоя Цай из Петербурга выбрала направление "Твори добро". Волонтером она трудится уже четыре года. Президент подчеркнул, что это направление крайне важно для страны. Иван Савинов из Челябинской области любит поезда. И собирается поступать в МГТУ им. Баумана. А Елизавета Долженкова из Благовещенска избрала для себя творческую стезю, тут же продемонстрировав талант.

Все эти ребята уже прошли в финал "Большой перемены". Однако им еще предстоит побороться за главные призы. На миллион рублей и оплату обучения в любом вузе страны смогут рассчитывать учащиеся десятых классов, которые победят в конкурсе. Дети помладше, 8-9 классы, получат по 200 тысяч на дополнительное образование и саморазвитие. Наградят также наставников и школы, где учатся победители, за которых там сейчас очень переживают.

"Каждый из вас без исключения талантлив. Вы все победители. И главная ваша победа заключается в том, что вы смогли побороть сомнения. Сделать важный шаг навстречу своей мечте. Доказали, что можно многого добиться благодаря воле, настойчивости, таланту и, конечно, трудолюбию. И вновь повторю, ваш личный успех, успех миллионов ваших ровесников определяет благополучие и динамичное развитие всей России", - отметил Путин.

Тем школьникам, кто в этом году не попал в финал, расстраиваться тоже не стоит. Конкурс "Большая перемена", подчеркнул президент, теперь станет ежегодным.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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