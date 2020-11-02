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Путин раскритиковал "Роскосмос" за задержки по космическим программам

17:06
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

По словам президента, решение стратегических задач космической отрасли крайне важно для страны и ее экономики

В понедельник Владимир Путин провёл совещание по вопросам финансирования ракетно-космической отрасли. Глава государства, в частности, предложил руководителям корпорации "Роскосмос" объяснить, почему ряд намеченных новых программ – в том числе по созданию ракет сверхтяжёлого класса и развитию системы ГЛОНАСС - до сих пор не утверждены.
Путин поставил новые задачи перед космической отраслью

Реализация стратегических задач, как подчеркнул Владимир Путин, необходима не только для укрепления безопасности страны, но и сохранения лидерства на космическом рынке, конкуренция на котором быстро растёт. Ощутимую пользу от развития космонавтики должна получить и российская экономика - например, за счёт широкого использования услуг навигации, связи, дистанционного зондирования Земли, передает "ТВ Центр".

"Безусловно, исполнение этих программ, выпуск передовой космической продукции, строительство наземной инфраструктуры - всё это требует весомых денежных вложений. Вместе с этим, эти потребности должны соотносить с реальными возможностями федерального бюджета, мы с вами это хорошо знаем, много раз всё это проходили. Нужно учитывать и тот факт, что масштабные ресурсы были выделены на поддержку экономики в целом, системы здравоохранения, на помощь нашим гражданам и бизнесу в сложных условиях эпидемии", - отметил Путин.

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