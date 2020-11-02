В США после выборов президента могут начаться столкновения

Реальна ли угроза массовых беспорядков?

Менее суток осталось до президентских выборов в США. Сейчас, согласно опросам, с небольшим отрывом лидирует Джо Байден. Однако ситуация может измениться в любой момент. Интерес американцев к этой предвыборной гонке беспрецедентный. Досрочно уже проголосовали более 92-х миллионов граждан США. И соперники по борьбе за высший государственный пост не теряют надежду перетянуть на свою сторону тех, кто до сих пор не определился с выбором.

В последней попытке получить голоса избирателей в колеблющихся штатах предвыборный марафон в США превратился в предвыборный спринт. Айова, Висконсин, Флорида, Пенсильвания. За последние перед днем голосования сутки Дональд Трамп объезжает 5 штатов, агитируя прямо у трапа самолета. Согласно соцопросам, именно действующий президент сейчас в статусе "догоняющего", передает "ТВ Центр".

"Чтобы спасти Америку, которую мы любим, голосуйте. Идите и скажите каждому: нужно голосовать. Станьте частью красной волны. Огромная красная волна грядет", - заявил Трамп.

Сам Трамп, правда, уверен в своей победе, обещая повторить успех 4-летней давности. Его митинги сейчас собирают куда больше сторонников, чем выступления Джо Байдена. На встрече в Небраске, например, 29 тысяч человек. Во Флориде, куда Трамп приезжает уже к полуночи, толпа спокойно ждет его с 7 утра. И так везде. CNN, не стесняясь, даже называет поддерживающих президента адептами секты, за то с каким воодушевлением те ловят каждое его слово и каждую шутку. Особенно о Байдене.

"Знаете, почему он злится? Потому что он проигрывает. Он проигрывает. Но я не думаю, что он это понимает. Я вообще не думаю, что он что-либо понимает, честно говоря", - отметил Трамп.

Хотя, по данным проведенных опросов, именно Джо Байден получит большинство в ключевых штатах. Среди тех, кто уже проголосовал по почте, преимущество - у сторонников демократов. Впрочем, республиканцы предпочитают не голосовать заранее. А значит, у Трампа еще есть шансы переломить ситуацию в день выборов. Что, конечно, понимают в команде Байдена. На финальном рывке в надежде перебить шум от скандала с сыном Байдена Хантером кандидату от демократов отправляют целый звездный десант из музыкантов, актеров. Несколько митингов вместе с ним проводит и бывший президент Барак Обама. Впрочем, на сцене тот долго не задерживается. Слишком уж очевиден контраст между энергичным бывшим главой Белого дома и его куда менее подвижным претендентом на кресло в Овальном кабинете.

"Когда Америка проголосует - ее послание будет услышано. И я полагаю, что это послание будет следующим: Дональду Трампу пора паковать свои вещи и отправляться домой. Мы устали от твитов, гнева, ненависти, провалов и безответственности!" – заявил Байден.

Уровень неприязни между сторонниками Трампа и Байдена вырос настолько, что после выборов в стране могут начаться столкновения. В Вашингтоне уже заколачивают витрины, закрывают магазины и готовятся оцепить квартал вокруг Белого дома. Угрозу массовых беспорядков и вооруженных столкновений по опросам считают реальной две трети американцев. И небезосновательно. Только за последние полгода в США, раздираемых политическими и социальными конфликтами, было куплено полтора миллиона единиц стрелкового оружия.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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