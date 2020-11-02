ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян предупредили о наступлении пика заболеваемости COVID-19

15:52
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Медики прогнозируют усиление ограничений

Россиян предупредили о скором наступлении пика заболеваемости коронавирусом. Медики отмечают, что это само по себе не плохо – перестанет расти число заболевших. Однако все зависит от того, как люди будут соблюдать меры предосторожности, подчеркнул главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
В России выявлено 18257 новых случаев заражения коронавирусом

"Если мы будем соблюдать санитарные нормы, то он наступит раньше. Пик – это не самое плохое. Это момент, когда суточное число заболевших перестанет расти", — заявил вирусолог в эфире радиостанции НСН.

Альштейн прокомментировал прогноз своего коллеги - руководителя группы по моделированию ситуации с COVID-19 в России Алексея Боровкова. Эксперт предсказал наступление пика эпидемии в середине декабря.

Вирусолог не дал однозначного ответа на вопрос, будут ли ужесточаться ограничения в столице. Тем не менее, предположил, что определенные меры вводиться будут – так как без них заболеваемость снова вырастет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.