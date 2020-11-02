Россиян предупредили о наступлении пика заболеваемости COVID-19

Медики прогнозируют усиление ограничений

Россиян предупредили о скором наступлении пика заболеваемости коронавирусом. Медики отмечают, что это само по себе не плохо – перестанет расти число заболевших. Однако все зависит от того, как люди будут соблюдать меры предосторожности, подчеркнул главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Если мы будем соблюдать санитарные нормы, то он наступит раньше. Пик – это не самое плохое. Это момент, когда суточное число заболевших перестанет расти", — заявил вирусолог в эфире радиостанции НСН.

Альштейн прокомментировал прогноз своего коллеги - руководителя группы по моделированию ситуации с COVID-19 в России Алексея Боровкова. Эксперт предсказал наступление пика эпидемии в середине декабря.

Вирусолог не дал однозначного ответа на вопрос, будут ли ужесточаться ограничения в столице. Тем не менее, предположил, что определенные меры вводиться будут – так как без них заболеваемость снова вырастет.

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