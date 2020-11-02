Пожар на складе с газовыми баллонами в Москве потушен

Здание разрушено взрывом

Ликвидирован пожар на складе с газовыми баллонами на юге столицы. Здание разрушено взрывом, была опасность возгорания расположенной по соседству газозаправочной станции. Данных о пострадавших нет, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 16:00 мск пожар ликвидирован. Его площадь составила 300 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", - заявили в пресс-службе.

Днем 2 ноября появилась информация о возгорании по адресу улица Газопровод, 4а. Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь охватил склад с газовыми баллонами. Внутри здания прогремело несколько взрывов, в результате склад обрушился, напоминает ТАСС.

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