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Пожар на складе с газовыми баллонами в Москве потушен

16:28
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Здание разрушено взрывом

Ликвидирован пожар на складе с газовыми баллонами на юге столицы. Здание разрушено взрывом, была опасность возгорания расположенной по соседству газозаправочной станции. Данных о пострадавших нет, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
Момент взрыва ангара с газовыми баллонами в Москве попал на видео

"В 16:00 мск пожар ликвидирован. Его площадь составила 300 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", - заявили в пресс-службе.

Днем 2 ноября появилась информация о возгорании по адресу улица Газопровод, 4а. Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь охватил склад с газовыми баллонами. Внутри здания прогремело несколько взрывов, в результате склад обрушился, напоминает ТАСС.

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