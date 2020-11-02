Меркель пообещала немцам тяжелые времена из-за коронавируса

Ситуация будет серьезнее, чем весной

Коронавирус зимой станет еще более агрессиным. Ситуация будет гораздо серьезнее, чем весной, когда началась пандемия COVID-19, заявила канцлер Германии. Ангела Меркель обратилась к гражданам ФРГ после того, как было объявлено о введении в стране новых ограничений.

"Нам предстоят тяжелые месяцы, потому что при низких температурах этот вирус будет реагировать еще агрессивнее", - сказала канцлер на пресс-конференции в Берлине.

За последние сутки число заразившихся COVID-19 в Германии составило 12 097 человек. Со 2 ноября в стране действуют более жесткие ограничения. Так, находиться в общественном месте можно группой не более 10 человек - при этом это могут быть члены только двух семей. Ночевать в отелях будет разрешено только тем, кто путешествует по делу. Закрыты рестораны и бары, театры, концертные залы, кинотеатры. Все развлекательные мероприятия отменены.

Меркель ушла от прямого ответа на вопрос, как долго будут действовать ограничения. Канцлер лишь отметила: власти делают все возможное, чтобы они ограничились ноябрем. Она подчеркнула, что число заражений увеличилось многократно, и необходимо до минимума сокращать контакты, передает "Интерфакс".

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