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ВОЗ заявила о снижении темпов роста заболеваемости COVID-19

17:38
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Замедление зафиксировано относительно субботнего антирекорда

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала замедление темпов распространения коронавируса в мире. Данные за 1 ноября сравнили с рекордным числом новых случаев, зафиксированным днем ранее.
В ВОЗ заявили о скачке заболеваемости COVID-19

По информации ВОЗ, за воскресенье, 1 ноября, в мире выявлено 473 311 новых случаев COVID-19. Днем ранее, 31 октября,  был зарегистрирован антирекорд - 545 114 заражений за сутки. Эксперты отметили, что это самый высокий показатель с момента начала пандемии.

Всего в мире с начала пандемии, по данным организации, зарегистрировано более 46,9 миллиона инфицированных. По мнению медиков, переболели коронавирусом, скорее всего, больше людей – но в легкой форме либо бессимптомно.  От связанных с COVID-19 заболеваний скончались свыше 1,2 миллиона пациентов, передает "Интерфакс".

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