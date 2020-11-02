Названы сроки массовой вакцинации препаратом от "Вектора"

Пострегистрационные исследования продлятся шесть месяцев

Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса "Эпиваккорона", разработанной центром "Вектор", начнется в ноябре - декабре. В них примут участие 40 тысяч добровольцев. Испытания продлятся 6 месяцев, а начать массовую вакцинацию россиян планируется в 2021 году, сообщил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.

Максютов рассказал о преимуществах вакцины от "Вектора" - это, по его словам, эффективность против генетически и антигенно разнородных штаммов.

"В отличие от векторной вакцины, созданной на базе НИЦЭМ имени Гамалеи, и инактивированной вакцины ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова РАН", в вакцине "Эпиваккорона" содержатся только короткие участки вирусного белка - пептиды - необходимые для формирования иммунного ответа", - пояснил Максютов порталу "стопкоронавирус.ру".

Разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах центр "Вектор" получил 24 июля. А 14 октября президент России Владимир Путин объявил о том, что вакцина "Эпиваккорона" получила регистрационное удостоверение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"