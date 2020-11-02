Депутат Мосгордумы Козлов: строительство дорог повышает привлекательность жилья в ТиНАО

Жители смогут быстро добираться до станций Бутовской линии

Первый участок трассы, которая свяжет Калужское и Варшавское шоссе, могут открыть до конца текущего года. Об этом в понедельник сообщил депутат Московской городской думы Александр Козлов.

"Он пройдет от Щербинки до Южного Бутова и разгрузит дороги местного значения. Жители смогут быстро добираться до станций Бутовской линии метро", - отметил парламентарий.

Он также рассказал, что транспортная доступность напрямую влияет на привлекательность жилья в ТиНАО. Для местных жителей строительство новых трасс – это возможность сэкономить время на дорогу до работы.

"По новому участку от Щербинки до Южного Бутова планируется запустить общественный транспорт", – приводит АГН "Москва" слова Александра Козлова.

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