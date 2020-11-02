Елизавета II ушла на самоизоляцию в Виндзорский замок

В Великобритании с 5 ноября объявлен общенациональный карантин

Елизавета II ушла на самоизоляцию. Королева Великобритании вместе с супругом – герцогом Эдинбургским Филипом - прибыла в Виндзорский замок в графстве Беркшир, примерно в 40 км от Лондона.

Конец лета и начало осени королева провела в замке Балморал в Шотландии, после чего перебралась в поместье Сандрингем. 15 октября Елизавета II впервые с начала пандемии коронавируса приняла участие в мероприятии вне своей резиденции, посетив лабораторию Портон-Даун близ Солсбери.

Однако после того, как британский премьер Борис Джонсон объявил о введении нового карантина с 5 ноября, Елизавета II решила вернуться в Виндзор, где она соблюдала режим самоизоляции во время весенней вспышки коронавируса. Британские СМИ предполагают, что в Виндзорском замке 20 ноября Елизавета II и Филип отметят 73-летнюю годовщину свадьбы.

Общенациональный карантин будет действовать в Англии с 5 ноября по 2 декабря. Закроются бары, рестораны, парикмахерские и кинотеатры, спортивные клубы. Разрешены встречи не более чем двух человек, не проживающих вместе, и только на улице. Выезжать в отпуск за границу запрещено – как и проводить его в Англии вне дома. Разрешены только рабочие международные поездки, передает ТАСС.

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