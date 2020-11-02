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Депутат МГД Гусева: законодательное закрепление категории "дети войны" - это дань уважения

19:10
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Они наравне со взрослыми работали в годы войны

Депутат Московской городской думы Людмила Гусева отметила необходимость законодательно закрепить категорию "дети войны" и определить меры их соцподдержки. Соответствующий законопроект рассматривался в столичном парламенте фракцией "Единая Россия" и депутатским объединением "Моя Москва".

"Мы обязаны отдать дань уважения тем, кто в детстве пережил тяготы войны: боль от потери близких, изнуряющий голод, страх и лишения" - приводит АГН "Москва" слова Гусевой.

Парламентарий добавила, что дети войны "наравне со взрослыми работали в годы войны и совершали невероятные героические подвиги".

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