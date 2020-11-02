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Папа Римский отказался от поддержки однополых браков

19:11
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Утверждается, что слова понтифика вырвали из контекста

Слова папы Римского о легализации гражданских союзов однополых пар были вырваны из контекста создателями документального фильма "Франциск". Доктринальная позиция Святого престола остается прежней, заявили в Ватикане.
Папа Римский подтвердил право однополых пар на семью

После выхода фильма в конце октября сообщалось, что папа римский Франциск выступил за легализацию однополых союзов.  "Гомосексуалы имеют право на семью. Они дети Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть изгоем или несчастен из-за этого", — сказал в интервью создателям ленты Франциск, рассуждая о правах ЛГБТ-сообщества. Папа добавил, что выступает за защиту законом подобных гражданских союзов.

Однако в Ватикане утверждают, что при монтаже две отдельные цитаты были объединены так, что в итоге выглядят как единое целое. Как сообщает агентство Reuters, в пресс-службе заявляют, что Франциск имел в виду право гомосексуалов быть принятыми их семьями в качестве детей и братьев. В то же время, говоря об однополых браках, папа отказался одобрить их – вот эта цитата, как заявляют в Ватикане, была вырезана из фильма.

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