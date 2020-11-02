Ситуация с коронавирусом в регионах остается сложной

Медики работают в чрезвычайно напряженном графике

В России за сутки зафиксировано 18 тысяч 257 новых случаев коронавируса. Как сообщил оперативный штаб, из больниц выписаны 10 тысяч 360 человек. Скончались 238. Ситуация в регионах в понедельник обсуждалась на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все ограничительные меры в столице дали результат. Число новых случаев заболевания за неделю уменьшилось на один процент. У города есть большой запас прочности: 50 процентов больничных коек находятся в резерве.

Насколько тяжело сейчас медикам, известно, наверное, только их семьям и тем, кто у них лечится. Ведь работа для них сейчас важнее личных интересов. И они продолжают бороться за каждого пациента, порой с риском для собственных жизней.

Чтобы защититься, приходится надевать специальные костюмы. В таком облачении в красной зоне врачи сводного отряда Минобороны проводят от 4 до 8 часов в сутки, помогая и консультируя коллег районных больниц, передает "ТВ Центр".

"У нас в составе есть терапевты, есть пульмонологи, есть кардиологи, есть реаниматологи. Каждый взаимодействует по своему направлению в виде консультаций и коррекции также проводимого лечения", - сообщил представитель сводного медицинского отряда Минобороны России Анатолий Волков.

В России за сутки 18 257 новых заболевших коронавирусом. Это меньше, чем накануне. Но пик пандемии, прогнозируют эксперты, страну ждет только через месяц. А значит, предельная нагрузка на медицинских работников сохранится и важно сделать все, чтобы и медперсонал и заболевшие были обеспечены всем необходимым - об этом сегодня говорили у главы кабмина на специальном совещании.

В первую очередь, важно наладить работу медперсонала и машин скорой помощи в регионах так, чтобы время прибытия на вызов сократилось. Еще организовать доставку бесплатных лекарств тем, кто лечится дома. И, конечно, выявить потребности в обеспечении коечных мест в ковидных центрах. Для всего этого, напомнил председатель правительства, по поручению президента кабмин направил более 16 миллиардов рублей. И эти средства уже в регионах.

А вот ситуация в столице, по словам мэра, впервые за долгое время относительно стабильна. И все это благодаря оперативно принятым мерам. Это и увеличение количества тестирований, и расконсервирование резервных ковид-центров. Они дали дополнительные 7 000 мест. В итоге сейчас у столичной системы здравоохранения есть запас прочности – 50 процентов. Применили меры и направленные на снижение количества передвижений по городу. Старшеклассников перевели на дистанционное обучение - количество заболевших подростков снизилось в 2 раза. Введен домашний режим для групп риска - людей старше 65 лет, а также тех, у кого хронические заболевания. С сегодняшнего дня этот режим приобрёл статус обязательного в Подмосковье. Перевод на удаленку более миллиона москвичей разгрузил общественный транспорт, который теперь перевозит на 40 процентов пассажиров меньше, чем в прошлом году. И, конечно, помог масочный режим, говорит глава рабочей группы Госсовета по коронавирусу Сергей Собянин.

"По сравнению с прошедшей неделей мы впервые видим на 1% уменьшение объема выявленных больных. В предыдущие недели мы видели высокий рост. Количество госпитализированных москвичей превысило предыдущую неделю всего на 2%, до этого было 3%, а до этого 15%, 20% и 40%. По основным показателям мы видим стабилизацию ситуации. Это, с одной стороны, вызывает осторожный оптимизм. С другой стороны, конечно, мы понимаем, что сами значения, еще, конечно, высокие и нам требуется продолжать те меры, которые предприняты в городе", - заявил Собянин.

Одна из групп столичных медиков сейчас работает в Новокузнецке. Их помощь нужна не только в стационарах, ведь многие болеют дома. Да и плановая медпомощь не останавливается - а для неё тоже нужны ресурсы. Количество вызовов скорой растет.

Выручают автоволонтеры. Тем более, нужно всего-то - подвезти врача до работы или до дома пациента. Дмитрий сам недавно переболел коронавирусом и знает, как важно помочь врачам.

Порой, даже такое яркое "спасибо" уже дает дополнительные силы медикам. Эта благодарность - на стене Окского съезда в Нижнем Новгороде. Арт-объект изображает работу спасателей и врачей. Каждая картина - история одного рабочего дня. Получилась галерея благодарности длиной в 800 метров.

Елена Макарова, Анастасия Мартынова и Александр Ковалев, "ТВ Центр".

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