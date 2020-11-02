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Задержан подозреваемый в убийстве "колбасного короля" Маругова

22:25
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Свою причастность он отрицает

Стали известны подробности расследования громкого убийства в подмосковной Истре, где этой ночью был застрелен из арбалета крупный бизнесмен Владимир Маругов - всё произошло на глазах у его жены, она чудом не пострадала. А буквально по горячим следам в понедельник задержали одного из подозреваемых. Информагентства сообщают, что, по их данным, это близкий знакомый бывшей супруги погибшего.

У ворот загородного дома Владимира Маругова толпятся журналисты. Территория оцеплена. Работают криминалисты. По данным следствия, ночью несколько человек в масках проникли в баню, где находились бизнесмен и его супруга, связали их и потребовали передать деньги, хранящиеся в коттедже.

"В какой-то момент женщине удалось освободиться и убежать, она незамедлительно обратилась в правоохранительные органы, прибывшие на место сотрудники обнаружили ее супруга без признаков жизни. Следователи и криминалисты в ходе осмотра места происшествия изъяли арбалет, из которого был застрелен мужчина, а также другие предметы имеющие значение для расследования дела", - сообщили в следствии.

Журналисты выяснили, что в момент нападения родственники погибшего находились в доме и ничего подозрительного не слышали. Убийцы скрылись на автомобиле.  Брошенный микроавтобус обнаружили в одной из деревень Истринского городского округа. Судя по фотографиям, преступники могли сменить одежду. В багажнике нашли стрелы арбалета и мишени. В СК сообщили о задержании одного из подозреваемых в убийстве, 49-летнего уроженца Средней Азии. Владимира Маругова в СМИ  называют "колбасным королем" - он известен как владелец нескольких заводов.

Некоторое время назад сын коммерсанта от первого брака Александр погиб  в ДТП. Молодой человек на мотоцикле врезался в такси на Фрунзенской набережной Москвы.  Он, как и отец, занимался бизнесом. С бывшей супругой Владимир много лет судился из-за имущества, отошедшего ей после развода. Детали нынешней трагедии предстоит выяснить следователям.

 Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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