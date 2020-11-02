В странах Европы вводят новые ограничения из-за COVID-19

Примеру тех, где действует строгий карантин, последовала Великобритания

Политическая борьба в США впервые проходит в условиях усиленных санитарных мер, причиной которых стала пандемия коронавируса. Несмотря на все предосторожности, суточные показатели выявленных случаев КОВИД значительно увеличились в сравнении с предыдущими пиками. Аналогичная ситуация и в других странах, из-за чего там вводят новые ограничения - комендантский час, перевод на дистанционное обучение и удалённую работу.

Первый понедельник ноября стал в Португалии днём траура по жертвам коронавируса. За время пандемии от инфекции скончались более 2 с половиной тысяч человек. Выявлены свыше 140 тысяч инфицированных. А для страны с населением чуть больше 10 миллионов эта цифра внушительная. С 4 ноября в республике вступает в силу карантин, который затронет 70 процентов населения - в том числе жителей крупнейших городов - Лиссабона и Порту. Выходить на улицу без необходимости запрещается. Покинуть свой дом можно будет только, чтобы отправиться на работу или учёбу, навестить родственников, которым требуется помощь, а также сходить в ближайший магазин.

А вот Германия уже перешла на карантинный режим - и как минимум на месяц. Рестораны и бары продают блюда и напитки только на вынос. Закрылись фитнес-клубы, косметические и массажные салоны. Не работают театры, концертные залы и кинотеатры. Весь ноябрь матчи футбольной Бундеслиги будут проходить без зрителей. И вообще собираться более 10 человек нельзя. И то, если это члены максимум двух семей. Главное отличие этого карантина от весеннего - остаются открытыми детские сады и школы, а также парикмахерские и магазины. Но только при условии соблюдения дистанции и правил гигиены.

"Мы всё ближе и ближе подходим к границам возможностей нашей системы здравоохранения. Эти меры мы ввели, чтобы прервать рост новых случаев COVID-19, избежать истощения ресурсов здравоохранения и чтобы в декабре немцы смогли жить без ограничений. Но эффективность этих мер зависит не от самих правил, а от того, как их будут соблюдать", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Поиски вакцины от коронавируса продолжаются. Немецкая фармацевтическая фирма "Кьюрвак" уже объявила о положительных результатах первой фазы испытаний своего препарата. Все 250 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет хорошо перенесли вакцинацию. У большинства уже есть иммунный ответ, подобный тому, который возникает у пациентов с коронавирусом.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились свыше 46 миллионов человек. Скончались почти миллион двести заболевших. Печальное лидерство по-прежнему удерживают США. Там COVID-19 диагностировали более чем у 9 миллионов человек. Пока самым эффективным способом борьбы с распространением инфекции остаётся ограничение контактов. В Словакии для выявления заболевших стартовала общенациональная компания по тестированию. И уже более двух с половиной миллионов человек - а это примерно половина всего населения страны - прошли обследование.

Повторный национальный карантин начинается в этот четверг и в Великобритании. Королева Елизавета II и её супруг герцог Эдинбургский уже переехали в Виндзорский замок. Там в режиме самоизоляции 20 ноября супругам предстоит отметить 73-летнюю годовщину свадьбы. Коронавирус не обошёл стороной первое семейство Соединённого Королевства. Весной переболел наследник престола принц Чарльз и, как стало известно только сегодня, его сын, принц Уильям.

Оксана Фомичева, "ТВ Центр".

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