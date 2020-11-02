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Власти Петербурга заявили о возможном усилении "коронавирусных" ограничений

19:43
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Жителям настоятельно рекомендуют выполнять санитарные правила

Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге, могут быть усилены. На этот шаг власти пойдут, если горожане не будут выполнять предписанных санитарных правил, заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Губернатор Петербурга ушёл на самоизоляцию

"Средства защиты - самый простой путь избежать заражения вирусом. Мы перешли отметку в 900 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрированы 923 случая заражения. Это критически много. Если не будем в полной мере соблюдать требования эпидемической безопасности… придется вводить жесткие ограничения", - сказал Беглов в еженедельном обращении к горожанам на "Радио России".

В Санкт-Петербурге запрещено пользоваться общественным транспортом без средств индивидуальной защиты. Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим максимально возможное количество работников. В городе ограничена работа ресторанов в ночное время и развлекательные мероприятия, передает ТАСС.

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