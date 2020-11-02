Зеркало казненной королевы Франции 40 лет провисело в туалете

Артефакт пойдет с молотка за 10 тысяч фунтов

Зеркало королевы Франции Марии-Антуанетты 6 ноября продадут на аукционе в английском Бристоле. Начальная цена лота – 10 тысяч фунтов стерлингов. Владельцы до последнего времени и не подозревали, что у них в туалете висит редчайший артефакт.

Австрийская эрцгерцогиня Мария-Антуанетта вышла замуж за 15-летнего наследника французского престола Людовика в 1770 году. Она правила Францией с 1774 по 1792 год. После начала Французской революции ее объявили вдохновительницей контрреволюционных заговоров, осудили и казнили на гильотине.

Как пишет таблоид The Sun, семья унаследовала уникальное зеркало в 1980-х годах. На серебряной табличке под зеркалом выгравировано имя заказчицы, однако владельцы считали, что это шутка. Их заблуждение развеял лишь аукционер Эндрю Стоу, сообщивший, что предмет находился во владении королевской семьи.

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