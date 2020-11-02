На Украине набирает обороты скандал вокруг Конституционного суда

Что стало его причиной?

На Украине набирает обороты конфликт между президентом и Конституционным судом. Владимир Зеленский хочет его распустить и, как сообщают СМИ, призывает своих соратников из фракции "Слуга народа" поддержать соответствующую инициативу в Раде, даже несмотря на то, что она противоречит основному закону страны.

Голосование должно состояться в ближайшее время. Причиной стало резонансное решение суда об отмене уголовной ответственности за недостоверные сведения при электронном декларировании и других поправок, касающихся деятельности Национального агентства по противодействию коррупции. Теперь оно лишилось значительной части полномочий.

Эти изменения могут привести к отмене безвиза с ЕС для Украины, а также потере международной финансовой поддержки, поскольку антикоррупционные поправки были ключевыми требованиями зарубежных партнёров для продолжения сотрудничества, передает "ТВ Центр".

Зеленский обвинил судей в сговоре с олигархатом. Ему вторят националисты, которые вышли на митинги отстаивать достижения Майдана. Спикер парламента сегодня также раскритиковал действия Конституционного суда. По его словам, норму о декларировании восстановят специальным законопроектом. В Госбюро расследований вызван на допрос глава Конституционного суда, что он уже расценил как преследование.

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