Число жертв землетрясения в Турции выросло до 92

После первого толчка зафиксировано более тысячи афтершоков

Число жертв землетрясения на западе Турции продолжает расти. На 2 ноября сообщается о 92 погибших в результате стихийного бедствия.

"По последним данным, в результате землетрясения погибли 92 человека. В больницах находятся 147 пострадавших. Продолжаются поисково-спасательные работы на завалах пяти разрушенных зданий в Измире", - сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября. Эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. На греческом острове Самос два человека погибли и 19 получили ранения. После землетрясения зафиксировано 1323 афтершока, передает РИА Новости.

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