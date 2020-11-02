Охрана премьера Грузии заразила COVID-19 высших чиновников

Премьер продолжает работать

Личная охрана премьер-министра Грузии стала источником заражения коронавирусом для самого главы кабмина, а также у руководителя его администрации. Об этом Натия Мезвришвили написала на своей странице в соцсети Facebook.

"У меня подтвердился COVID -19. Чувствую себя хорошо, лечение прохожу дома и по мере возможности продолжаю работать", - пишет Мезвришвили.

О том, что у премьера Георгия Гахарии подтвердилось наличие коронавируса, сообщила ранее пресс-служба правительства. Гахария ушел на самоизоляцию 31 октября после длительного общения с охранником, у которого был диагностирован коронавирус. COVID-19 был выявлен еще у двух сотрудников личной охраны премьера.

В самоизоляции из-за коронавируса находится также министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава. Коронавирус подтвердился и у министра здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе.

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