В Роттердаме скульптура спасла поезд метро от падения в канал

Машинист не справился с управлением

Необычное происшествие произошло в Нидерландах. Там скульптура из полиэстера буквально спасла поезд метро от падения с высоты порядка десяти метров, передает "ТВ Центр".

Авария произошла в ночь на понедельник в одном из пригородов Роттердама. На конечной остановке машинист не справился с управлением, состав пробил ограждение в конце путей, выехал за пределы станции и едва не свалился в канал.

К счастью, первый вагон зацепился за "Хвосты китов", именно так называется скульптура, которая украшает станцию. Обошлось без пострадавших. Пассажиров в поезде в этот поздний час уже не было, а машинист смог самостоятельно выбраться из кабины.

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