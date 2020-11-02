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Число российских школ на карантине сократилось до шести

21:33
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Это всего 0,02% от общего числа школ в стране

В России на карантине из-за COVID-19 остаются 6 школ. По данным на конец прошлой недели, закрытых из-за коронавируса учебных заведений было 44.

"Всего в шести школах в четырех регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", - сообщает Telegram-канал Минпросвещения "Большая перемена РФ". Отмечается, что это 0,02% от всех школ в стране.

По данным Минпросвещения, за 29 октября ушли на карантин три школы, вышла с карантина 41. Из общего числа классов количество закрытых на карантин - 0,25%.

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