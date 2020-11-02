Трамп признал отсутствие свободы прессы в США

СМИ замалчивают события, уверен президент

Свободу прессы в США заменило замалчивание событий, считает Дональд Трамп. Американский лидер назвал СМИ "лживыми" - они, по мнению президента, пытаются проигнорировать или даже скрыть коррумпированность кандидата от демократов на пост главы государства Джозефа Байдена.

"У нас нет свободы прессы. И, наверное, давно ее не было, как у нас говорят, свободы прессы по-американски. У нас есть замалчивание со стороны прессы. Вот что это… Это полная противоположность свободе прессы", - заявил Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Северная Каролина.

Глава Белого дома в очередной раз подверг критике своего соперника-демократа. Трамп заявил, что в случае победы Байдена бывший вице-президент разрушит границы, положит конец свободе вероисповедания и конфискует огнестрельное оружие. По мнению президента, американцы даже не смогут ходить в церковь – так как Байден введет жесткие ограничения в рамках борьбы с коронавирусом.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября.

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