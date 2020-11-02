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Трамп признал отсутствие свободы прессы в США

21:47
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

СМИ замалчивают события, уверен президент

Свободу прессы в США заменило замалчивание событий, считает Дональд Трамп. Американский лидер назвал СМИ "лживыми" - они, по мнению президента, пытаются проигнорировать или даже скрыть коррумпированность кандидата от демократов на пост главы государства Джозефа Байдена.
Байден назвал Трампа марионеткой Москвы

"У нас нет свободы прессы. И, наверное, давно ее не было, как у нас говорят, свободы прессы по-американски. У нас есть замалчивание со стороны прессы. Вот что это… Это полная противоположность свободе прессы", - заявил Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Северная Каролина.

Глава Белого дома в очередной раз подверг критике своего соперника-демократа. Трамп заявил, что в случае победы Байдена бывший вице-президент разрушит границы, положит конец свободе вероисповедания и конфискует огнестрельное оружие. По мнению президента, американцы даже не смогут ходить в церковь – так как Байден введет жесткие ограничения в рамках борьбы с коронавирусом.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября.

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