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УЕФА рассматривает возможность проведения в России всех матчей ЧЕ-2020

22:11
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

В стране есть необходимая инфраструктура

Все матчи чемпионата Европы 2020 года могут пройти в России. Такой вариант рассматривают в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА.
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Как пишет Le Parisien со ссылкой на источник в организации, поводом для изменения планов стало ухудшение ситуации с коронавирусом в мире. Турнир уже был перенесен на лето 2021 года из-за COVID-19. В этих условиях будет проблематично устроить соревнования в нескольких государствах, поэтому организаторы задумались о переносе чемпионата в одну страну.

Россия в этих планах – основной кандидат. В УЕФА отмечают, что после чемпионата мира 2018 года в стране есть вся необходимая инфраструктура для проведения такого турнира. Уже запланировано проведение трех матчей группового этапа Евро-2020 и одной игры 1/4 финала на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.

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