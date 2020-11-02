Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе

Разговоры состоялись в воскресенье и понедельник

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они состоялись соответственно 1 и 2 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно обсуждены вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались бои между армией непризнанной республики и Вооружёнными силами Азербайджана. Стороны обвинили друг друга в развязывании войны.

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