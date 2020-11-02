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В центре Вены около синагоги произошла стрельба

22:56
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Есть пострадавшие

Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о стрельбе возле синагоги, которая расположена в центре Вены. Пострадал один полицейский.

Как сообщает РИА Новости, злоумышленнику удалось скрыться с места преступления, сейчас его ищут. На месте инцидента находятся экстренные службы.

Напомним,  на прошлой неделе было совершено нападение в главном католическом храме Ниццы, куда ворвался вооруженный ножом мужчина. 74-летняя женщина была фактически обезглавлена, охраннику порезали горло. Еще одну жертву - гражданку Бразилии - убийца настиг на входе.

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