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Семь погибших: новые подробности стрельбы в центре Вены

23:33
  • понедельник
  • 02 ноября 2020

Жителей просят избегать общественных мест

В понедельник вечером произошла стрельба в центре Вены возле синагоги. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Kronen Zeitung, жертвами нападения стали по меньшей мере семь человек.

Полиции удалось ликвидировать одного из нападавших.

Ранее сообщалось о нескольких пострадавших. При этом была информация, что нападавший подорвал себя. Полиция Австрии просит жителей избегать мест массового скопления людей.

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