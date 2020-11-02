Семь погибших: новые подробности стрельбы в центре Вены

Жителей просят избегать общественных мест
В понедельник вечером произошла стрельба в центре Вены возле синагоги. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Kronen Zeitung, жертвами нападения стали по меньшей мере семь человек.
Полиции удалось ликвидировать одного из нападавших.
Ранее сообщалось о нескольких пострадавших. При этом была информация, что нападавший подорвал себя. Полиция Австрии просит жителей избегать мест массового скопления людей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"