В венском ресторане прокомментировали сообщения о захвате заложников

Там не подтвердили эту информацию
В понедельник вечером после стрельбы в центре Вены стали появляться сообщения о захвате заложников в одном из местных японских ресторанов, который расположен на улице Мариахильферштрассе.
Однако позже представитель заведения в беседе с РИА Новости опроверг эту информацию. При этом он сообщил, что полиция приходила в ресторан.
Ранее стало известно о стрельбе возле синагоги. По последним данным, погибли семь человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"