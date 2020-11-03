В венском ресторане прокомментировали сообщения о захвате заложников

Там не подтвердили эту информацию

В понедельник вечером после стрельбы в центре Вены стали появляться сообщения о захвате заложников в одном из местных японских ресторанов, который расположен на улице Мариахильферштрассе.

Однако позже представитель заведения в беседе с РИА Новости опроверг эту информацию. При этом он сообщил, что полиция приходила в ресторан.

Ранее стало известно о стрельбе возле синагоги. По последним данным, погибли семь человек.

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