Стрельбу в Вене назвали терактом

В нападении участвовали несколько человек

Стрельбу у синагоги в Вене следует расценивать как теракт. Об этом заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

"Мы подверглись явной террористической атаке", - заявил министр.

В центре Вены в понедельник вечером произошла стрельба, несколько человек получили ранения. Жителей столицы Австрии просят покинуть улицы и общественный транспорт, а также не публиковать фото и видеозаписи работы спецслужб на месте происшествия.

По предварительным данным, погибли семь человек. Среди жертв есть полицейский. По данным источников австрийских СМИ, в нападении могли участвовать несколько человек.

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