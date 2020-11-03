Стрельбу в Вене назвали терактом

В нападении участвовали несколько человек
Стрельбу у синагоги в Вене следует расценивать как теракт. Об этом заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.
"Мы подверглись явной террористической атаке", - заявил министр.
В центре Вены в понедельник вечером произошла стрельба, несколько человек получили ранения. Жителей столицы Австрии просят покинуть улицы и общественный транспорт, а также не публиковать фото и видеозаписи работы спецслужб на месте происшествия.
По предварительным данным, погибли семь человек. Среди жертв есть полицейский. По данным источников австрийских СМИ, в нападении могли участвовать несколько человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"