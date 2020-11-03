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Полиция разыскивает 7 причастных к теракту в Вене

00:40
  • вторник
  • 03 ноября 2020

Они находятся в бегах

В австрийской столице могут находиться семь преступников, причастных к  нападению, которое произошло в понедельник в центре Вены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на  телеканал OE24.

По предварительной информации, они связаны с терактом и сейчас находятся в бегах. Ранее сообщалось, что возле синагоги в центре Вены раздалось около 50 выстрелов. Один из нападавших себя подорвал. Погибли семь человек.

Случившееся признали терактом.

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